ارتفاع نسب تراخيص السيارات الكهربائية بوحدات المرور يونيو الماضي

شهدت إدارات وحدات المرور بالمحافظات، مفاجئة خلال الفترة الماضية، وسجلت وحدات المرور أن أكثر السيارات ترخيصًا هي المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في مصر، خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم ترخيص 94 سيارة من إجمالى 135 سيارة، أي ما يعادل 70% من إجمالى التراخيص الممنوحة للسيارات، وفقًا لأحد البيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

واحتلت سيارات النقل المركز الثاني، خلال الشهر الماضي، بعدد 19 وحدة، بما يقارب 14% من إجمالي تراخيص الوحدات العاملة بالطاقة الكهربائية خلال شهر يونيو السابق، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بـ15 ترخيصًا، بحصة تقارب 11% وفق أحدث البيانات الخاصة بالتراخيص الصادرة عن إدارات المرور بالمحافظات.

يذكر أن البيانات الصادرة عن إدارات المرور، شهر يونيوالماضي، بلغ عدد السيارات التي تم ترخيصها نحو 448.4 ألف سيارة، ما يعنى أن نصيب المركبات الكهربائية منها يقدر بنحو 0.03%.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الكهربائية، ستنتشر في مصر، بالإضافة إلى السيارات التي تعمل بالغاز.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن المواطنين سيقبلون الفترة المقبلة على الطرازات المشغلة بالطاقة الكهربائية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، خاصة فيما يتعلق بتدشين محطات الشحن، إلى جانب انخفاض الأسعار، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الحالية، لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، مثل تقنين الإعفاءات الجمركية عليها، والتفاوض مع عدة شركات عالمية لتجميع السيارات الكهربائية.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات، سيشهد انتشار السيارات الصديقه للبيئة، منها التي تعمل بالغاز الطبيعي، خاصة بعد مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، والتي يتم استبدال السيارات التى مضى عليها أكثر من 20 عامًا بسيارات جديدة بفائدة 3% لمدة من 7 إلى 10 سنوات.