بعد فوزه بـ«وسام فارس» من إيطاليا: الأقصري فرانسيس: لم أتوقع ذلك

قال المرشد السياحي الأقصري الحاصل على وسام فارس من إيطاليا، فرانسيس أمين، إنه فوجئ بتكريمه من قبل الرئاسة الإيطالية و لم يتوقع أن يحدث ذلك، مشيرًا إلى أنه كان يسعى خلال عمله إلى دعم العلاقات ما بين مصر وإيطاليا، والحرص على تأديته بأكمل وجه.

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العلاقات المصرية الإيطالية تعود لأكثر من 500 عام قبل الميلاد، وكان هناك معاهده تحالف بين مصر وروما في عام 300 قبل الميلاد، لافتا إلى أن تواجد مصر في روما هو تواجد غير عادي، «كل الميادين الكبرى هناك بها مسلات مصرية».

وأوضح أن هناك العديد من الآثار والمعابد والتماثيل جرى صنعها في روما، قائلا:«أحد الفراعنة نقش مسلة بالهيروغليفية في روما، والآلهة المصرية بتعبد في روما، ومصر غزت إيطاليا ثقافيًا، والثقافة المصرية هي اللي فرضت نفسها، والعلاقات بينا وثيقة لأبعد الحدود».

وأكد أنه تعامل مع عدد كبير من مشاهير إيطاليا ووزرائها خلال زيارتهم لمصر لرؤية الآثار والمعابد والتماثيل المصرية، «أحد الأشخاص المشاهير كان رئيس مجلس النواب الإيطالي، وكان المثقف الأكبر في إيطالي بالقرن العشرين، وطلعت معاه في الأقصر عام 1986 وسألني تعرف إيه عن شادي عبدالسلام، قولتله أعرف إنه مخرج، وساعتها اتضايق جدا وقالي إزاي متعرفش عنه حاجة ده مخرج كبير، وده خلاني أتفرج على كل أفلامه ووقعت في عشقه».