مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18-7-2021 وتوقيت أذان الفجر والمغرب

مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإقبال أغلب المسلمين على الصيام خلال التسع الأوائل من الشهر، وإذ يوافق اليوم الأحد، ثامن أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد، وبخاصةً توقيت أذان الفجر والمغرب، لمعرفة موعد الإمساك والإفطار.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18/7/2021 وتوقيت صلاة الفجر والمغرب

وتختلف مواقيت الصلاة اليوم، من محافظة لأخرى، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء: 08:27

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:24

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:04

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:13