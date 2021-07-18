جوجل تضيف 992 رمزا تعبيريا جديدا «إيموجي» لهواتف أندرويد

يستخدم مالكو الهواتف الأندرويد، الرموز التعبيرية بشكل كبير وعلى نطاق واسع في محدثاتهم، وقال موقع «Pocket-lint»، إن عملاق البحث جوجل «Google»، قام بإعادة تصميم 992 من تصميمات الرموز التعبيرية لجعلها أكثر عالمية، ويمكن الوصول إليها، وأصلية.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن جوجل Google، قد مضت قدمًا وغيرت المئات من الرموز التعبيرية، إلا أن أيا منها لا يختلف كثيرًا كما أنه مذهلًا.

وعلى سبيل المثال، انتقل الرمز التعبيري للفطيرة من شريحة نموذجية من فطيرة اليقطين الأمريكية (وهو أمر جيد بالنسبة للأمريكيين ولكن ربما يشبه التورتة في المظهر للبريطانيين)، إلى رمز أكثر عالمية لفطيرة كاملة (يجب على الجميع التعرف عليها على الفور). ومع ذلك، في حالات أخرى، تم تعديل الرموز التعبيرية قليلاً. على سبيل المثال، المقص الآن لديه ميزة أكثر حدة، والسيارات وسيارات الأجرة لديها الآن نسب محدثة.

في غضون ذلك، تُظهر الرموز التعبيرية لقناع الوجه الآن وجهًا وعيناه مفتوحتان، لتجنب الشعور بمرض مرتدي القناع.

وستصل التصميمات الجديدة هذا الخريف جنبًا إلى جنب مع Android 12، لكنها ستصل أيضًا إلى تطبيقات Google - مثل Gmail وChrome OS، وGoogle Chat، وYouTube Live Chat، في يوليو 2021.

وقالت جوجل Google، إن الرموز التعبيرية المحدثة الخاصة بها ستكون متاحة في الإصدارات الأقدم لـ Android، مع التطبيقات التي تستخدم طبقة توافق Appcompat الخاصة به.

وفي سياق آخر احتفل العالم أمس السبت 17 يوليو باليوم العالمي للرموز التعبيرية «إيموجي».