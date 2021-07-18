مفاجأة.. حاتم الحويني يحذف منشور إساءة أشرف زكي بعد تقديم بلاغ ضده

قام حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي أبو إسحاق الحويني، بحذف المنشور الذي تطاول فيه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وتضمن بعض العبارات المسيئة للنقيب، على خلفية هجوم الدكتور أشرف زكي، على الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني.

وجاء حذف نجل الحويني، المنشور نهائيًا من صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أعقاب إعلان نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني، بسبب ما كتبه الأخير وهجومه على نقيب المهن التمثيلية.

الحويني يحذف المنشور

وتطاول حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي، أبو إسحاق الحويني، على أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته الأخيرة، وهجومه على الفنانة حلا شيحة، على خلفية أزمتها مع الفنان تامر حسني.

وشهد الوسط الفني أزمة فنية، بعدما هاجمت الفنانة حلا شيحة، المطرب تامر حسني، بعدما قام الأخير بعرض فيديو كليب رومانسي من الفيلم الذي يجمع بطولته مع الفنانة شيحة، والفنان ماجد الكدواني.