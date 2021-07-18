عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحالتي وفاة جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى177954 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2057 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأصيب العضو الكوري الجنوبي في اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس الاتحاد الكوري لتنس الطاولة، «يو سونج-مين»، أمس السبت، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس السبت، بعد وصوله إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان، وقال «مين»، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه انتقل إلى فندق للخضوع للحجر الصحي.

وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في وحدة «تشونج هيه» العسكرية إلى 68 حالة.

وفي 15 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تسجيل إصابة 6 من أفراد الخدمة على متن مدمرة كورية جنوبية في مهام لمكافحة القرصنة ومهام أخرى قبالة سواحل أفريقيا بـ«كورونا»، ما أثار مخاوف من حدوث إصابات جماعية بين حوالي 300 شخص يعيشون على نفس السفينة.

وتم العثور على أفراد وحدة «تشونج هيه» مصابين بالفيروس، بعد ظهور على ضابط أعراض الالتهاب الرئوي.

من جانبها، أرسلت السلطات الكورية الجنوبية، ناقلتين جويتين لإعادة جميع أفراد الوحدة.