إطلاق نار في العاصمة الأمريكية يسفر عن إصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص بإطلاق نار خارج ستاد «ناشونالز بارك» في العاصمة الامريكية «واشنطن»، وقالت الشرطة الأمريكية، إنه لا يوجد تهديد مستمر.

وتوقفت مباراة بين فريقي «سان دييجو» و«واشنطن» للبيسبول، بعد الإبلاغ عن إطلاق نار خارج الاستاد، فيما طلب من المتفرجين بإخلاء الملعب.

وأوضحت شرطة العاصمة في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تستجيب الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع 1500 من شارع ساوث كابيتول، حيث أطلق النار على شخصين».

وأشارت شرطة واشنطن، إلى إجراء تحقيق في الحادث، مضيفة:«يبدو أنه لا يوجد تهديد مستمر في الوقت الحالي»، مضيفة في تغريدة أخرى، أنه جرى نقل ضحيتين إضافيتين مرتبطين بالحادث إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من طلقات نارية.

وأمس السبت، أعلنت الشرطة الامريكية، مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين على الأقل، بجروح في إطلاق نار وقع وسط مدينة «بورتلاند» بولاية «أوريجون» الواقعة ضمن إقليم الشمال الغربي الهادئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة

وقالت «شرطة بورتلاند»، إن مطلقي النار فروا من مكان الحادث ولم يتم القبض على أحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.