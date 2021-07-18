علي جمعة: من يقضي يوم عرفة في محراب مسجد نمرة فلا حج له «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن من يقضي يوم عرفة كله في محراب مسجد نمرة، الذي تُلقى فيه خطبة عرفة ويُصلى فيه الحجاج الظهر والعصر جمع تقديم، فلا حج له، موضحا أن مسجد نمرة خارج نطاق جبل عرفات ما عدا نحو متر إلى 3 أمتار فقط من المسجد تدخل في نطاق عرفات، مؤكدا أنه يجوز عدم المبيت بمنى يوم التروية.

يوم التروية

وقال «جمعة» في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال لقاء له على قناة الناس، بعنوان «ماذا يفعل الحاج في يوم التروية» إن: يوم التروية بعد الانتهاء من العمرة لنا أن نذهب إلى منى ولنا ألا نذهب، حسب المجموعة التي تحج معها، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إليها ليكون قريبًا من عرفات، ولكي تذهب إليهم المياه ليعيشوا هذه الأيام.

يوم عرفة

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، حديثه بخصوص يوم التروية، قائلا: هناك مجموعات تذهب يوم عرفة إلى عرفات مباشرة أحيانا يذهبوا يوم 8 من ذي الحجة وهذا جائز وأحيانا يذهبوا يوم 9 من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حلت الساعة حوالي 9 صباحا دفع الى عرفات من منى، والنبي خرج من مكة ماشيا ورجع اليها ماشيا وهذا لا يقدر عليه إلا الشباب فذهب إلى منى ثم عرفات ونحن يجوز لنا ان نذهب إلى عرفات مباشرة.

مسجد نمرة

وأكد أنه في عرفات نذهب إلى الأماكن المخصصة لنا «ولكن أيضا من السنة أن نحضر مع الإمام والإمام يصلى في مسجد إبراهيم أو مسجد نمرة أو مسجد عرنة، كلها أسماء لمكان واحد خارج عرفة، فيه متر منه في عرفة والباقي خارج عرفة» بحسب تعبيره.

وواصل جمعة قائلا: ولذلك من يبقى في محراب مسجد نمرة ملوش حج، ضيع على نفسه الحج لأنه خارج عرفة، فالمسجد حوالي 2 أو 3 متر منه فقط داخل عرفة، أنا اصلي الظهر والعصر جمع مع الإمام خارج عرفة، لكن لا أقف إلا في عرفة بعد الظهر حيث يبدأ الوقوف بعرفة، ما بيني وبين عرفة خطوة، وعرفة كلها موقف وكلها مصلى وكلها للذكر لا بأس بنا فيه.