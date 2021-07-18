سلطان عمان يؤكد أهمية دور الجالية المصرية الداعم لنهضة بلاده

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم من هيثم بن طارق سلطان عمان.

من جانبه، أكد السلطان العماني، خلال الاتصال، أهمية مواصلة أبناء الجالية المصرية دورهم المساند للأشقاء في عمان والداعم لمسيرة نهضتها وتقدمها.

فيما أشار متحدث الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس عن أطيب التمنيات لشقيقه السلطان هيثم بن طارق بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى قواعدها وبدأها السلطان الراحل «قابوس»، والنجاح في تحقيق رؤية «عمان 2040»، مشيدًا بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات.

كما أعرب عن التقدير للمعاملة الكريمة التي يلقاها أبناء الجالية المصرية في السلطنة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد السيسي حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها على نحو مستمر؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.