كل ما تريد معرفته عن يوم التروية 2021.. مرصد الأزهر يوضح

يوم التروية 2021، هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعا للسنة النبوية.

وذكر مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن سبب التسمية بيوم التروية، يرجع إلى الحجاج الذين كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، وقيل إنما سمي بذلك لأن الناس يروون بالماء من العطش.

ومن أحب الأعمال في يوم التروية 2021، أوضح أنه يستحب في يوم التروية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعديد من الأعمال الصالحة، وأبرزها، من الأمور المستحبة في ذلك اليوم الاغتسال، وارتداء ملابس الإحرام، والنية بأداء المناسك، كما يستحب أيضا التوجه صوب منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصرا بلا جمع، أما المغرب والفجر فلا يقصران، لأنهما لا يحتاجان إلى قصر.

ماهو يوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟

واستشهد بقول الإمام البابرتي صاحب كتاب العناية شرح الهداية: (وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلى عَرَفَات وَمِنى)، لافتا إلى أن سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم؛ أنّه في هذا اليوم حصل التروّي من إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقال الإمام العيني في كتابه البناية شرح الهداية: (وإنّما سُمِّي يوم التروية بذلك؛ لأنّ إبراهيم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلاً يقول له: إنّ الله تعالى يأمرك بذبح ابنك، فلمّا أصبح رؤي؛ أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سُمِّي يوم التروية).

ماذا يفعل الحاج يوم التروية؟

ومن أحب الأعمال يوم التروية 2021، أن يُستحَبّ للحاجّ المُتمتع أن يُحرم بالحجّ من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (أمرنا النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لمّا أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توجَّهنا إلى مِنى، قال: فأهلَلْنا من الأبطحِ)، أمّا الحاجّ القارن والحاجّ المفرد اللذان لم يتحلّلا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما.

أحب الأعمال في يوم التروية

وأشار إلى أن من بين أعمال يوم التروية 2021 للحاج، الاغتسال، والتطيّب، وقيام الحاجّ بما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات. عقد النيّة بالقلب، وترديد التلبية بقول: (لبَّيْكَ حجّاً)، وإن كان الحاجّ خائفاً من عائقٍ يمنعه من إتمام مناسك الحجّ، فإنّه يقول: (فإن حبَسَني حابس، فمحِلّي حيث حبَسْتني)، وإذا كان الحاجّ يحجّ عن غيره ينوي بقلبه، ثمّ يقول: (لبَّيْكَ حجّاً عن فلانٍ، أو عن فلانة)، ثمّ يستمرّ في التلبية قائلاً: (لبَّيْكَ اللَّهم لبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريك لك لبَّيْكَ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

فضل صيام يوم التروية

وأكد أنه يستحب صيام يوم الترويه 2021، لغير الحجاج الصيام في يوم التروية لأنها من العشر الأوائل من ذي الحجة التي يفضل فيها الإكثار من الأعمال الصالحة.