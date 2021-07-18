ماتت الزوجة والخلاف على «مين هيغسلها؟».. القصة الكاملة لـ«معركة الغُسل» بسوهاج: بدل الكفن خرج تلاتة

فريق من النيابة يعاين مسرح الجريمة، يفحص كاميرات المراقبة؛ للوقوف على التفاصيل.. مشاجرة دامية بدأت بالتشابك بالأيدي، ثم تحولت بالشوم والأسلحة النارية.. جثة لطفل 6 سنوات، غارق في دمائه، شاب مصاب بطلق خرطوش بالعضد الأيسر، يجلس في ركن بعيد وآخرون يسعفونه.. مسن مصاب بقطع في الرأس يلتقط أنفاسه بصعوبة.. الفريق يستدعي جميع الأطراف.. ماذا يحدث في سوهاج؟

داخل بيت في قرية القرعان بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لفظت إحدى السيدات أنفاسها الأخيرة، لتجري الأمور بشكل طبيعي من تجهيز الجثمان للغسل ومن ثم التكفين والدفن، إلاّ أنّ الأمر لم يسر كما هو المعتاد، فاعترضت أسرة الزوج على تولي أقارب الزوجة عملية تغسيلها وتكفينها.

جثتان غارقتان في دمائهما

على إثر ذلك نشبت مشاجرة بين العائلتين، تطورت إلى كارثة لم تكن في الحسبان، بعد استخدام الطرفين الخرطوش والشوم والأسلحة النارية في الواقعة؛ ما أسفر عن جثتين غارقتين في دمائهما و5 مصابين يرقدون داخل مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج، حسبما أفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج.

بلاغ بالمشاجرة وسقوط ضحايا

جاء في محضر الشرطة وتحريات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير مباحث سوهاج، بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، ليتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي ثم بالشوم لينتهي بعدد من زخات طلقات الأسلحة النارية والخرطوش.

تغسيل سيدة وراء المشاجرة الدامية

وجاء في التحقيق: «الحزن الذي كان يخيم على منزل السيدة المتوفاة لم يلبث أن تحول إلى مشادات كلامية ومشاجرة دامية، إذ أنّ أسرة السيدة وأقارب زوجها لم يعودوا يولون اهتمامًا بمصابهم الأليم وبات كل طرف منشغل بمصيبته الأخرى، حيث أدى الاستعانة ببنادق الخرطوش في الأزمة إلى مقتل طفل يدعى «عبد الحميد. م»، 6 سنوات، و«محمود. ح» 30 سنة، إذ تم إيداع الجثتين داخل إحدى ثلاجات حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام.

إصابات متعددة والنيابة تباشر التحقيقات

لم تنته الأزمة والمشاجرة بمقتل فردين ولكن خلّفت عددًا من المصابين، هم: «محمد. م - 28 سنة - بطلق خرطوش بالعضد الأيسر وعبدالمحسن. ا - 65 سنة - بجرح رضى بالرأس، فاطمة. م. س - 55 سنة - بكسر بالساعد الأيمن وسعاد. ا. ع - 60 سنة - بجروح وكدمات متفرقة بالوجه، وفتحية. ع. ح - 60 سنة - بكسر بالساعد الأيمن».

النيابة تعاين مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتحفظت القوات على كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الواقعة، وناظرت الجثتين، وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وبدأت في مناقشة المتهمين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.