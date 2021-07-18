عاجل.. نظر طعن محمد عويس على حكم إعدامه سبتمبر المقبل

حددت محكمة النقض، جلسة الخميس 9 سبتمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من المحكوم عليهم في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»، ومن بينهم محمد عويس ضابط الشرطة المفصول، المتورط في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، وجرى الحكم عليه بالإعدام، فضلا عن آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

وأدانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، المحكوم عليهم، بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا. ومن بين العمليات التي نفذها المتهمون، اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.