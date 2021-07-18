مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الوادي الجديد و«البحث العلمي» على 1000 جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بـ1000 جنيه، كمقابل إيجار عن الفيلا رقم (6) - الكائنة بحي الزهـور – خلف مديرية الأوقاف بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه بتاريخ 12 أغسطس 1990، تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور - خلف مديرية الأوقاف - بمدينة الخارجة، مقابل قيمة إيجارية قدرها 28 جنيها شهريا.

وأضافت أنّه وبتاريخ 14 يوليو 2018، زادت القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة - وغيرها من الأصول المملوكة لمحافظة الوادي الجديد والمؤجرة للغير- بمعرفة لجنة تحديد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح (1000) جنيه شهريا، واعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

وأوضحت أنّ الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة الوادي الجديد (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (28) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها- بعد ذلك- وفقا لسعر السوق السائد، وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ وقدره 1000 جنیه شهريا.

واستكملت أنّه جرى مطالبة الأكاديمية بالقيمة الإيجارية بعد زيادتها بموجب كتاب رئيس مجلس مدينة الخارجة، المؤرخ في 19 نوفمبر 2018، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة- في هذا الشأن- وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارا من 19 نوفمبر 2018 للعقار سالف البيان.