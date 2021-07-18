«واي فاي» مجاني في عرفات.. السعودية تطلق خدمة توعية الحجاج عن بُعد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، توفير خدمة الـ«واي فاي» لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات، وذلك ضمن خطة المملكة لتسيير أداء مناسك الحج، وفقا لموقع الوزارة السعودية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة، تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج، وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال «واي فاي» بسرعات عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، على أن تكون التوعية عن بعد لتتوافق مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأظهرت صوراً نشرتها رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، سيارات كهربائية يقودها الحجاج، رجال ونساء، وذلك لتسيير أداء مناسك الحج لعام 2021، حيث خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442 للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

ويجري حجز العربات الكهربائية عبر تطبيق «تنقّل» ذَاتِياً، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، ما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث خُصّص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من 3 مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، مدخل جسر أجياد، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

وسمحت المملكة العربية السعودية، لعدد محدد من المصلين فقط بأداء فريضة الحج السنوية، إذ جرى اختيار 60 ألفًا فقط من بين 500 ألف متقدم للحج للمشاركة في الحدث الديني الذي استقطب ما يقرب من 2.5 مليون حاج في عام 2019 وحده.