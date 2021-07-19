والد حلا شيحة بعد اعتذار ابنته: «عشت فترة صعبة واكتئبت»

عاش الفنان التشكيلي أحمد شيحة، فترة صعبة، قبل اعتذار ابنته «حلا» له، بعدما هاجمته أمس، وطالبته بعدم التدخل في حياتها.

وقال والد الفنانة حلا شيحة لـ «الوطن»، «عشت فترة صعبة واكتئبت وماكنتش برد على حد بعد منشور حلا، لأنها بنتي وهي طيبة وغلبانة، واللي في قلبها على لسانها».

وأضاف، «حلا أغلى شخص في حياتي، ومحدش بيزعل من بناته، وهي ممثلة شاطرة أوي وطيبة، واللي في قلبها على لسانها باستمرار».

حلا شيحة لوالدها: «محدش هيقدر يخلف بنا أبداً وأنت أعلى الناس»

نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت «حلا» على الصورة قائلة، «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يحقدر يخلف بنا أبداً وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا».

هجوم حلا شيحة على والدها

هاجمت الفنانة حلا شيحة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعدما تحدث عنها بأن معز مسعود وراء تبرؤها من فيلمها الأخير «مش أنا » للفنان تامر حسني.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الايام دي، وـنا لم يخطفني ـحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً».

وأضافت، «أنا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبتهو هو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها»

وتابعت، «لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض ».

واستطردت، «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو إخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير.. معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال، كلام لايليق أبدا، وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق، وكلنا معرضين لده، طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد».