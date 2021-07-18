الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى

بدأت كل قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر القوات والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين، من مرتادي الطرق.

كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة، خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.