عاجل.. تفاصيل القبض على نجل هويدا طه .. حاول اقتحام مأمورية ترحيل إخواني

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تناولته بعض القنوات الإخوانية بالخارج، حول ما بثته الإثارية هويدا طه، المذيعة السابقة بإحدى القنوات المناوئة، من ادعاءات بتعرض نجلها للحبس، نتيجة خلاف مرورى مع أحد الضباط.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن حقيقة الواقعة أن نجلها الإخوانى حاول اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية، والمرتبطة به، عقب انتهاء جلسة محاكمته، وتصوير سيارة الضابط باعتباره «خلاف مروري»، بهدف إثارة المواطنين ضد الشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، نتيجة لادعاءاتها الكاذبة.