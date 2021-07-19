20 ألف يوميا.. تعرف على موعد بدء السعودية استقبال المعتمرين

تبدأ المملكة العربية السعودية فى استقبال المعتمرين عقب انتهاء مناسك الحج لهذا العام، وبالتحديد بداية من يوم 25 يوليو الجارى الموافق 15 من شهر ذى الحجة وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدة أن المملكة ستبدأ فى استقبال نحو 20 ألف معتمر يوميا، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، على أن ترتفع تلك الأعداد بشكل تدريجى خلال الموسم، وفقا لتطورات فيروس كورونا عالميا وسعوديا.

إعلان الضوابط السعودية المنظمة للعمرة خلال الأيام المقبلة

وقال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية لم تحدد إلى الآن ما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج فى بدايات موسم العمرة، أم ستكتفى بالمعتمرين السعوديين أو المقيمين بالسعودية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام.

شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة

وأضاف لـ «الوطن»، أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة فى بدايات موسم العمرة حال سمحت المملكة العربية السعودية باستقبال المعتمرين المصريين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد، بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أقل سعر لبرامج العمرة سيبلغ نحو 17 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، بالنسبة للبرنامج الذي تبلغ مدته 10 أيام.

وأوضح أنه حال اشترطت المملكة العربية السعودية تطعيم كل المسافرين لأداء العمرة فلن تكون هناك مشكلة فى ذلك، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن استعدادها لتوفير أمصال كورونا للمسافرين للحج والعمرة، مشددا على أن بدء موسم العمرة مبكرا سينقذ العديد من شركات السياحة من الأزمة المالية التى تمر بها حاليا جراء توقف عملها بشكل تام منذ شهر فبراير من العام الماضى وحتى الآن.