العليا للفيروسات: لقاحات كورونا لم تتأثر بتحورات «دلتا ولامدا» حتى الآن

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع اللقاحات المنتجة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، فعالة في التعامل مع المرض، وحققت نتائج إيجابية، مؤكدا أن جميع اللقاحات تؤثر علي فيروس كورونا وجميع السلالات بما فيها سلالتا «دلتا» و«لامدا».

وأضاف لـ«الوطن» أنه لم يجر اكتشاف أي أعراض جانبية خطيرة أو مقلقة للقاحات، وأن ما يشاع بشأن جلطات تنتج عن لقاح «أسترازينيكا»، لم يتم رصدها في مصر، ونسبتها في العالم لا تقارن بعدد الحاصلين عليه، حيث أصيب بها واحد من كل مليون، وبالنسبة للقاح جونسون آند جونسون والحديث عن حدوث أعراض التهاب الأعصاب الطرفية بعد تناوله، تعتبر نسبته 6 حالات من بين مليون حاصلين على التطعيم.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وطالب «حاتم» المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس وتحوراته، مشددًا على أن جميع اللقاحات آمنة ولا توجد منها خطورة، مناشدًا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، خاصة في الأماكن المشهود لها بالازدحام.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن معدلات نسب الإشغالات بالمستشفيات في تناقص مستمر، موضحا أن العديد من أماكن العزل المخصصة لحجز المصابين بفيروس كورونا أغلقت مؤخرًا، سواء مستشفيات وزارة الصحة المصرية أو مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية.

وحذر عضو العليا للفيروسات التنفسية المواطنين من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، وكذلك عدم الإفراط في تناول اللحوم والدهون خاصة المواطنين الذين يعانون من أي أمراض مزمنة.