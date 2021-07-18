الكشف على 163 ألفا و858 طفلا وسيدة ضمن مبادرتي «صحة الأم والجنين»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه تم إجراء الكشف الطبي على 163 ألفا و858 طفلًا وسيدة، من بينهم 114390 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات، وإجراء الفحوصات لـ49468 سيدة حامل.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إجراء فحص 114390 طفلًا للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، مؤكدة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لاستكمال الفحوصات.

وأضافت «سلام»، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لـ49468 سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ، منذ شهر نوفمبر الماضي حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالية من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وقالت إن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكل الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، والكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وتقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددة على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأضافت «سلام» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، رائدات ريفيات»، ويبلغ عددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.