تفاصيل مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة آر بي جي

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفنان الليبي هيثم درباش، قتل متأثرًا بجروح أُصيب بها جراء سقوط قصيفة آر بي جي قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بنغازي.

وقال مصدر لموقع الوسط الليبي، إن الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى، كما أصيب شقيقه بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، القبض على صاحب حفل الزفاف مطلق قذيفة آر بي جي التي أودت بحياة الفنان هيثم درباش.

الفنان هيثم درباش، مواليد 1980، من عائلة فنية، والده الفنان والمخرج أبريك درباش، حيث سبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية، وقدم العديد الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وقدم أكثر من 30 عملًا مسرحيًّا بين الكبار والصغار و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية، وفق بوابة الوسط الليبية.

وأكدت الداخلية الليبية أن المقبوض عليه في التوقيف تمهيدًا لإحالته إلى النيابة لمخالفته تعميم منع الرماية العشوائية في المناسبات وارتكاب فعل أدى إلى القتل.