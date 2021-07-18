رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات للأطباء بمستشفيات كفر الشيخ

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع كل إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظة، لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات كفر الشيخ.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، وتم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.

وأوضحت «سلام»، أنه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، طبقًا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محال بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية في أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأشارت وكيل صحة كفر الشيخ، إلى أنه جرى منع إجازات الأطباء والممرضات وكل الطواقم والكوادر استعدادا للعيد، فضلا عن انتظام النوبتجيات بمستشفيات وأقسام العزل.