التضامن تتكفل بحالة اللاعب شريف الإنجليزي: توفير طرف صناعي وإيجار الشقة

قال شريف الإنجليزي، لاعب مركز شباب ناصر ملوي، إنه أصيب بإصابة أليمة تعرض على أثرها إلى بتر قدمه، وهو في سن الـ31 عاما، «إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والحمد لله على اللي أنا فيه».

شريف الإنجليزي: شعرت بالألم أثناء الركض وصوت «طقطقة»

وأضاف «الإنجليزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال مباراة بين ناصر ملوي وسمالوط على أرضها، ارتقى في كرة عالية، وبعد أن لمست قدمه الأرض، شعر بصوت «طقطقة»، جعلته يشعر بالألم خلال الركض.

وأوضح أنه عقب ذلك ذهب إلى أحد الأطباء وطلب منه أشعة رنين، بعد اكتشافه حدوث كسر في عظمة الشظية للاعب ونتج عنه ورم: «قالي الكسر لما لحم لوحده عمل ورم»، وتوجه لطبيب آخر في القاهرة، أكد له حدوث ورم، وطلب سحب عينة منه لمعرفة ما إذا كان خبيثًا أم حميدًا.

الإنجليزي: جرى تحويلي لمستشفى قصر العيني ولم يجد الأطباء حلا إلا البتر

وأكد أن الطبيب حوّله إلى مستشفى قصر العيني، ودخل غرفة العمليات الخميس الماضي لإجراء جراحة تغيير مفصل، مع تنويه الطبيب أنه قد يلجأ لإزالة العصب في حالة تفشي الورم، بحسب حديث اللاعب، مضيفا أنه خلال وجوده في غرفة العمليات أخبره الطبيب بأن الورم تفشى في الأعصاب، ومن الممكن أن يتفاقم على الجسم بأكمله، ولا يوجد بديل سوى البتر.

وتابع: «أنا بطلب حاجة بسيطة، أنا كان مصدر رزقي الكورة وبعد موضوع رجليا وقف، وقاعد في شقة إيجار بـ1350 في الشهر، وعندي لوجين عندها سنة و8 أشهر، وكنت بنزل أشتغل على القهوة اليوم اللي أنا فاضي فيه، ووزير الشباب والرياضة حد كلمني من مكتبه وقولتله أنا كل اللي محتاجه شقة».

وزيرة التضامن: من قدم لمصر شيئا يوما ما ستوفر له الدولة ما يطلبه

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن طلب اللاعب هو أحد حقوقه من الدولة وعليها أن توفرها له، حيث إن جميع الفئات التي قدمت لمصر شيئًا في يوم من الأيام فستكون الدولة قادرة على تقديم ما يطلبونه منها، «ده شرف لينا خدمتهم».

القباج: هنوفرله طرف صناعي وقيمة إيجار لمسكنه

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، أن هناك توجها من الدولة لإنشاء كيان كبير للأجهزة التعويضية والأطراف المساعدة، وفي هذا الإطار جرى تقديم الكثير من تلك الأجهزة لمختلف الرياضيين، «بقوله ألف سلامة، وهو في محنة ولكنها أحيانا بتكون منحة، وتأكد تماما أننا سنكون خير عون وهنوفرله طرف صناعي».

وتابعت: «إذا كان إيجار شقة لا يستطيع تحمله فسنتعاون معه فيها، ودور الوزارة دراسة الحالة المعيشية له ومصادر كسبه، وهنعمل دراسة متكاملة عنه، وسنوفر قيمة إيجار سكن لاعب نادي ملوي الذي بترت قدمه».

وفندت: «موقع الشكاوى لمجلس الوزراء فيه تنسيق ما بيننا وكافة الجهات التي تبلغ عن شكوى أو محنة تقوم بها، وبنعمل حاجة استباقية وبنعمل تعبئة مجتمعيه للإبلاغ عن تلك الشكاوى بدلا من نشرها على موقع فيس بوك»

واختتم «الإنجليزي»: «سمعت كلام معالي الوزيرة وربنا يخليها يا رب».