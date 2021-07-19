مقتل 3 أشخاص في إطلاق رصاص حي على متظاهرين في إيران

أشارت وسائل إعلام محلية، مساء أمس الأحد، إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة الخفاجية جنوب غربي إيران، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى، وذلك مع استمرار الاحتجاجات على شح المياه في إيران لليوم الرابع على التوالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مصادر إيرانية: قطع الإنترنت في الخفاجية وضواحيها

وقالت مصادر إيرانية، إنه تم قطع الإنترنت في الخفاجية وضواحيها، فيما شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات في مدينة المحمرة جنوب شرقي الأهواز، وسط انتشار أمني واسع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة صوت لإطلاق النار على المتظاهرين في الخفاجية. وقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص من المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن العربية الإيرانية في الليالي الـ3 الماضية ومنها الأهواز والخفاجية والفلاحية والسوس وشاوور والحميدية والحويزة والمحمرة.

وكان حاكم مدينة الفلاحية، أميد صابري بور، اعترف مساء أمس الأول السبت، بمقتل محتج من أبناء الأقلية العربية في المدينة التابعة لمحافظة «خوزستان» جنوب البلاد بسبب أزمة المياه دون أن يوضح الجهة التي أطلقت النار، فيما أكد ناشطون، أن الشاب توفي على يد القوات الأمنية أثناء محاولة فض الاحجاجات، وهو ما أشعل غضباً واسعاً في المنطقة.

وذكر ناشطون إيرانيون، أن الشاب «26 عاما»، مصطفى نعيماوي لقي مصرعه خلال احتجاجات شهدتها مدينة الفلاحية، وأكد الناشطون، أن قوات الأمن ومكافحة الشغب هي التي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في هذه المدينة.

وكانت الاحتجاجات انطلقت في مدن مختلفة من محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، خلال الأيام الماضية، ضد نقص المياه، ومشاريع النظام لنقل مياه خوزستان، وإجبار سكان هذه المحافظة على الهجرة القسرية.