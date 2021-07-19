عاجل.. وفاء عامر تكشف لـ «الوطن» حقيقة وفاة الفنان محمد السعدني

«الأخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله».. بتلك الكلمات نعت الفنانة وفاء عامر، محمد السعدني، من دون أن توضح ماهيته، لتتجه الأنظار إلى الفنان محمد السعدني الذي انتشر خبر وفاته كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت وفاء عامر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هناك حالة من اللبس حدثت بين متابعيها، لاسيما أنها لم تقصد من منشورها الفنان محمد السعدني، وإنما كانت تقصد رجل الأعمال الذي يحمل الاسم نفسه، مضيفة أنها تشعر بحزن شديد على رحيل الأخير وتدعو له بالرحمة والمغفرة.