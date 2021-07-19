انتشار أمني مكثف وقوات تدخل سريع تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى (صور)

بدأت قطاعات وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطط والإجراءات التي تمّ إعدادها للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة وذلك من خلال خطة أمنية ذات نطاق واسع، في سبيل تحقيق الانضباط والحماية من أجل تأمين المواطنين في أثناء فعاليات احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، وشملت تلك الإجراءات والخطط الأمنية الدفع وتهيئة قوات التدخل السريع على جميع المحاور والمنشآت الحيوية والهامة، إضافة إلى نشر الارتكازات الأمنية.

توفير الشرطة النسائية وسيارات الإغاثة

كما حرصت وزارة الداخلية، على الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وكثفت الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة، إضافة إلى توفير السيارات الخاصة بالإغاثة، وذلك تحسباً لحدوث أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين على جميع الطرق والمحاور.

مديرو الأمن يشرفون على العمل للتأكّد من تأديته دون تقصير

ويتعاون مسؤولو ومديرو الأمن بالتعاون مع القيادات الأمنية والجهات المشرفة في جميع المحافظات بتكثيف المرور والإشراف على الخدمات الأمنية للتأكّد من سير العمل بشكل سليم، إضافة إلى تأكّيد ضرورة التحلي باليقظة والانتباه لتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وبمنتهى الجدية والحزم دون تقصير، ويتضمن ذلك حسن معاملة المواطنين في أثناء تأدية تلك المهام.

الداخلية تراقب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

وأعدت وزارة الداخلية خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكّد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

وزارة الداخلية تعمل على توفير بيئة آمنة للاحتفال بعيد الأضحى

وكانت وزارة الداخلية، قد أكّدت مواصلة جهودها من أجل توفير مناخ وبيئة آمنة يستطيع فيها المواطنين من الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك دون خطر أو تهديد أو أزمات ويعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.