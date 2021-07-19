التموين: خدماتنا متاحة عبر بوابة «مصر الرقمية» في عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تقديم الخدمات التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر بوابة مصر الرقمية 2021، لحاملي البطاقة التموينية المدعمة للسلع التموينية وذلك توفير على المواطنين وتسهيل تقديم خدماتهم بشكل دائم ودون توقف حتى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أنَّ جميع الخدمات عبر موقع بوابة مصر الرقمية تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يقوم المواطن بالدخول على الموقع وتقديم طلب الخدمة كما يجب عليه توافر كل الشروط والأوراق التي تطلب منه، ثم يتمّ اختيار الخدمة ويتبع الخطوات بشكل دقيق وصحيح لكي يضمن تفعيل الخدمة.

التموين تعلن ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام العيد بالجمعيات الاستهلاكية

وأكّد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الوزارة تتيح كل الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في التحول الرقمي لكل أجهزة الدولة، لتسهيل علي المواطن الخدمات من خلال بوابة واحدة ومن البيت، إضافة إلى الاتصال بالخط الساخن إذا واجه متقدم الخدمة بأي استفسار، موضحًا أنَّه يتمّ اتباع الخطوات واختيار الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، وقد وفرت البوابة 9 خدمات تموينية منها إصدار بدل فاقد وبدل تالف وإصدار بطاقة جديدة، إضافة إلى فصل اجتماعي لأفراد الأسرة الواحدة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ أسعار السلع التموينية لا ترتفع هذا العام وهي نفس اسعار العام الماضي وخاصة اسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنَّ هناك عمليات ضخ مستمرة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل ضخ اللحوم وزيادة الكميات المعروضة، لتوفير كل طلبات المستهلكين فضلا عن ضخ عدد آخر من سلع التموين لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.