عاجل.. الحكومة تتخذ الإجراءات القانونية ضد استغاثات «فيسبوك» الكاذبة

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، إنَّ اللجنة ترصد بصفة دورية عددًا من الاستغاثات الطبية الكاذبة، والمنشورات، لاستغلال صور لأطفال مرضى، لجمع مبالغ مالية بدعوى مساهمة تلك المبالغ في إجراء عمليات جراحية.

الاستغاثات الطبية الكاذبة على السوشيال ميديا

وأضاف «المصري»، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش استعراضه حصاد «الاستغاثات الطبية» بالنصف الأول من العام الجاري، أنَّ اللجنة تتعامل مع «الاستغاثات الكاذبة» بـ«شكل قانوني».

وناشد رئيس «الاستغاثات الطبية» المواطنين التأكّد من صحة الاستغاثات الطبية، مع إرسال أي منشور يهدف لجمع أموال إلى الجهات الحكومية المختصة.

التعامل مع أكثر من 8 آلاف استغاثة طبية في 6 أشهر

في المقابل، كشف «المصري»، الاستجابة لنحو 8266 استغاثة طبية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، منها 3391 استغاثة عبر مواقع التواصل والصحف ووسائل الإعلام، و4875 حالة عبر القوافل الطبية الميدانية.

وأشار رئيس «الاستغاثات الطبية» إلى تصاعد «منحنى الاستجابة» للاستغاثات الطبية شهد تصاعداً، ففي شهر يناير الماضي تمت الاستجابة لنحو 500 حالة، بينما تجاوزت الاستجابات خلال شهر يونيو رقم 600 حالة.

أبرز الاستغاثات الطبية التي استجابت لها الحكومة

ونوه إلى أنَّ أبرز العمليات والاحتياجات الطبية التي تم العمل عليها، تضمنت: الاستئصال وعلاج الأورام، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وكذا عمليات العظام والمفاصل، وجراحات المسالك البولية، إلى جانب جراحات الأطفال، والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى العمود الفقري والفقرات، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وحول ملف العنف ضد الأطفال، أكّد المستشار الطبي أنَ اللجنة تتابع بإهتمام بالغ ظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال، من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حالات العنف الأسري، موضحاً أنَّه يتمّ التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان على الحالات، وتأكّيد تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال.