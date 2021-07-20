آخر 2022.. مصر تنتهي من أكبر محطة معالجة مياه صرف لاستصلاح أراضي سيناء

قالت مصادر حكومية، إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ «منظومة مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر»، والذي ينفذ بالتعاون بين الحكومتين المصرية والكويتية، والذي يضم أكبر محطة معالجة مياه صرف على مستوى العالم بنهاية عام 2022.

تعاون مصري كويتي في إنشاء أكبر محطة معالجة صرف في العالم

وأضافت المصادر، أن الحكومة توصلت لاتفاق بقرض ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل المشروع بقيمة 55 مليون دينار كويتي، بما يُعادل قرابة 2.9 مليار جنيه، حيث من المُقرر أن يتم سداد القرض على 38 قسطاً، على أن يستحق أول قسط بعد 6 سنوات من دفع «الصندوق» لأي مبلغ ضمن اتفاق القرض.

وأوضحت المصادر أن المشروع من شأنه توفير المياه المُعالجة التي تكفي لاستصلاح قرابة 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع من شأنه أن يخلق 100 ألف فرصة عمل، وذلك عبر إنشاء محطة معالجة المياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب في اليوم، وقنوات لنقل المياه الخام إليها من مصرفي «بحر البقر»، و«أم الريش»، ليتم استخدام المياه المعالجة في استصلاح نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس في إطار خطة الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

تنمية سيناء واستصلاح أراضي شرق قناة السويس

وأوضحت المصادر أن المشروع سيسهم في زيادة المساحة المزروعة شرق قناة السويس لتصبح 400 ألف فدان بعدما كانت 70 ألف فدان فقط، فضلاً عن إنشاء محميات للزراعة، ومصانع للتصنيع الزراعي، وأعمال لتنمية الثروة الحيوانية، وخدمات استشارية لأعمال المشروع.

ولفتت إلى أن أعمال الاستصلاح وتنمية الثروة الحيوانية، تضم استصلاح أراضي لمحاصيل حقلية مكشوفة على مساحة 320 ألف فدان، وإنشاء «صوب» للمحاصيل على مساحة 10 آلاف فدان، كما يشمل المشروع تنمية ثروة حيوانية تستوعب 60 ألف رأس مواشي.