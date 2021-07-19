الصحة تُجيب: هل وصل متحور دلتا كورونا إلى مصر؟

تواصل وزارة الصحة والسكان، إجراءاتها الاحترازية لمنع وصول ما يعرف بسلالة متحور دلتا كورونا إلى مصر، في ظل تأكيد من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بأن مصر خالية من أي متحور يتبع سلالة دلتا كورونا.

الصحة: تحليل مستمر لعينات إصابات كورونا للتعرف على تحور السلالات

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعمل يوميا على تحليل عينات إصابات فيروس كورونا، للتأكد من عدم تحور أي سلالة للفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه لم يحدث للفيروس أي تحورات في مصر وكذلك لم تظهر سلالات جديدة منه.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة استعدت لمواجهة أي تحورات للفيروس ببروتوكول علاجي، فضلا عن تطبيق إجراءات احترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، لتشديد الرقابة على المسافرين القادمين من الدول التي تشهد تحورات خطيرة للفيروس.

في الإطار ذاته، كشف مصدر بوزارة الصحة عن تحديد موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، ليس مرتبطا كما تردد بشهر سبتمبر، ولكنه متعلق بموعد انخفاض الحرارة، ولكن يتوقع مع تصاعد معدلات التطعيم التي تحدث الآن وتوجه الحكومة بالوصول نهاية العام الجاري لـ40 مليون مواطن حصلوا على اللقاح، أن تكون الموجة أقل حدة مما سبق.

مراكز تطعيم كورونا إجازة اليوم وغدا

وفي سياق آخر، تغلق مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية أبوباها اليوم وغدًا في عطلة عيد الأضحى المبارك 2021، على أن تعود للعمل بعد ذلك بدءا من يوم الأربعاء، حيث جرى ترحيل مواعيد تلقيح المواطنين التي كانت مقررة يومي الإثنين والثلاثاء، لتكون بدءا من الأربعاء ومجدولة خلال أيام الأسبوع المقبل، وسط تأكيد وزارة الصحة على توافر اللقاحات بجميع مراكز التطعيم.