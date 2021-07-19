تغيبوا عن العمل.. صحة قنا تحيل أطباء 3 وحدات صحية ومستشفيين للتحقيق

أجرى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، بمستشفى الصدر، ومستشفى الحميات بمدينة قنا، وعدد من الوحدات الصحية في مدينة قنا، تبين خلالها تغيب أطباء وعاملين جرى إحالتهم للتحقيق.

واطمأن خلال جولته على المرضى، والخدمات المقدمة لهم، وتأكد من الرعاية الطبية المتكاملة لهم، وتأكد أيضا من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتزام الفريق الطبي بالطرق الإحترازية والوقائية اللازمة، وعلى النظافة والتطهير لأقسام المستشفيات .

وكيل صحة قنا خصم الحافز الإضافي من المتغيبين

وواصل «تاوضروس»، جولته بتفقد عددا من الوحدات الصحية، حيث تفقد وحدات «حي المصالح، سيدي عمر، وسيدي عبدالرحيم بمدينة قنا»، وذلك للتأكد من توافر الخدمة الطبية للمرضى، وتبين تغيب الأطباء والعاملين تمت إحالة كافة المتغيبين للشئون القانونية، وخصم حافز التقييم الإضافي في العيد للمتغيبين.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا حرصه الدائم على توافر الخدمات الطبية بصورة متكاملة طوال الوقت للمرضى، ومعاقبة كافة من يقصر في أداء واجبه المهني.

محافظ قنا رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك من خلال مراجعة توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأكسجين والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات.

وأكد محافظ قنا في بيان صحفي، سابق، إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والأقسام المعاونة خلال أيام العيد، وزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.