ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالبحيرة

لا يتوقف المجرمون عن ابتكار طرق وحيل جديدة لتنفيذ مخططاتهم التخريبية، دأبوا على وضع خطط تنال من ضحاياهم، في مقابل جهود أمنية لا تتوقف، في محاولة للقضاء على الجريمة وملاحقة الخارجين على القانون، وكانت آخر ضربة موجهة لمرتكبي جرائم السرقات، ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، تخصصوا في سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها، متخذين من مدينة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جهود الأجهزة الأمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المشغولات الذهبية عن طريق مغافلة مالكيها وتبديلها بأخرى مُقلدة.

ضبط أفراد التشكيل العصابي

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم «بندقية خرطوش – 5 طلقات من ذات العيار – طبنجة مطموسة الأرقام»، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 26 واقعة تحصلوا منها على كمية من المشغولات الذهبية بإستخدام سيارة مستأجرة، تم ضبطها وحيازتهم للأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، فضلا عن بيعهم المسروقات إلى 3 أشخاص وجميعهم ملاك محلات بيع مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور بالبحيرة.

ضبط المسروقات الذهبية

وتمكن ضباط المباحث من ضبط جميع المسروقات لدى عملائهم المذكورين، وبإرشادهم أمكن ضبط 18 قطعة مختلفة من الذهب المُقلد ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة، جميعها من متحصلات تلك الوقائع، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.