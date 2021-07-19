تعرف على معنى لبيك اللهم لبيك التي يرددها حجاج بيت الله الحرام

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع يوم وقفة عرفات حول معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير معنى الجملة التي يرددها حجاج بيت الله الحرام».

معنى لبيك اللهم لبيك

وحول معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فقد ورد أن إبراهيم -عليه السلام- حين أذن بالحج أجابه الناس، فمن أجابه مرة حج مرة، ومن زاد زاد، وأول من لبى هم الملائكة، وهم أيضًا أول من كان بالبيت.

وفي يوم عرفة، ومع صعود حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، نستعرض معنى لبيك اللهم لبيك، حيث أن ثبت في السنة النبوية، إذا لبَّى المسلم خلال أدائه مناسك الحج أو العمرة فإن كل المخلوقات تلبي عن يمينه وشماله حتى الشجر، كما روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم: «ما من مسلم يُلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله؛ مِن حجر، أو شجر، أو مدر -الطين اليابس، حتَّى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» رواه الترمذي.

لبيك اللهم لبيك

ونص التلبية هو: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». والتلبية بالنسبة لـ الملبي في أوقات الحج أو العمرة، فهي عبادة وبالتلبية فإنَّه يقيم عبادة الله.

وعن متى تقطع التلبية؟ فالحاج أو المعتمر يقطعها إذا شرع في الطواف، والقارن أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية عند شروعه في جمرة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي.

أمين دار الإفتاء يشرح معنى لبيك اللهم لبيك

وشرح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى لبيك اللهم لبيك، موضحًا أنَّ مشاركة الحجاج والمعتمرين بترديد التلبية هو ذكر محبب، حيث أنَّ التلبية نوع من أنواع الذكر.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات له، إنَّ معنى لبيك اللهم لبيك، هي كلمة إجابة، مستشهدا في قوله بما ورد في الصحيح، أن «الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك».