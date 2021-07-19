5 فئات من المسجونين مستحقة لـ«العفو الرئاسي» بمناسبة عيد الأضحى 2021

شكَّل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجنة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، للنظر في المسجونين من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المستحقين للإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي تزامناً مع عيد الأضحى المبارك 2021، وذلك في تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة عام 1442 هجرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها التابع رقم 28 الصادر في 15 يوليو الماضي، قراراً جمهورياً حمل رقم 298 لسنة 2021، في شأن العفو عن باقي الفترة المحكوم بالسجن فيها على بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2021، وعيد ثورة 23 يوليو، وهو القرار الذي حدد 5 فئات من المسجونين مستحقين لـ«عفو رئاسي» خلال عيد الأضحى.

فئات المسجونين المستحقين لـ«عفو رئاسي» في عيد الأضحى 2021

1- من قضى 15 عاماً من المسجونين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، على أن يوضح تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

2- من نفذ ثلث المدة المحكوم عليه ميلاديا، شريطة ألا تقل عن 4 أشهر.

3- المسجونون المحكوم عليهم بعدة أحكام، وانتهوا من ثلث مجموع تلك العقوبة.

4- المتهمون بعدة جرائم مستثناة من البنود الثلاثة السابقة متى نفذوا 20 عاماً متصلة، وإذا كانوا أكبر من 50 عاماً.

5- المتهمون بالجرائم المستثناة أيضا إذا نفذوا 20 سنة عن السجن المؤبد، و15 سنة أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، على ألا يقل سنهم عن 50 عاماً.

شروط عامة لإتمام الإفراج عن المستحقين لـ«العفو الرئاسي»

1- أن يكون حسن السلوك، بما يدعو للثقة في أنه أتم «تقويم نفسه».

2- ألا يمثل العفو والإفراج عنه «خطر على الأمن العام».

3- عرض المسجون ممن عليه «التزامات مالية» على النيابة لتتخذ شئونها نحوهم.