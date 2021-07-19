«القباج» تزور نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج ودار للأيتام بحلوان

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤسسة العقابية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، حيثوقامت بجولة داخل العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث، واطمأنت على إجراءات رعايتهم.

كما تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراءات الحماية المدنية بالعنابر، واطمأنت على تطبيق كافة إجراءات الحماية المدنية.

وهنأت الوزيرة، الأطفال، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقدمت لهم عددا من الهدايا بمناسبة العيد، كما تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم، واستمعت لطلباتهم، ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لدار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات بمنطقة حلوان، وتجولت بالغرف الخاصة بالفتيات، وغرف الألعاب الرياضية، والكمبيوتر، وغرفة العلاج الطبيعي، وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات.

والتقت «القباج» بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقدمت لهن الهدايا بمناسبة العيد، كما شهدت عرضا فنيا من تقديم الفتيات، واطلعت على بعض مواهب فتيات الدار، وأشادت بهذه المواهب ووعدت بدعمهن لتطويرها.

كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار، واطمأنت عليهن وعلى إجراءات رعايتهن.