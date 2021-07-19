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عاجل.. السيسي يهنئ هاتفيا رئيس مجلس السيادة السوداني بعيد الأضحى

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محمد أبوعمرة
04:18 م | الإثنين 19 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

وبادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الرئيس السيسي، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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