حظك اليوم الثلاثاء 20-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

في إطار اهتمام الكثيرين بعلم الفلك، تقدم «الوطن» في السطور التالية استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-7-2021 على الصعيد المهني

على المستوى المهني والمالي: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الحمل 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتألقا، وتؤثر جيدا فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 20-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ولمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم برج الثور 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق، وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بشيء من التشوش.. حاول أن ترتب أفكارك وتأنّ في توقيع الأوراق، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمود عبد المغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 20-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج السرطان 20-7-2021 على الصعيد

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا وتستطيع أن تؤثر جيدا في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2021 على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر حسنى، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2021 على الصعيد المهني

قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية وكن مستعدا للتصرف بهدوء، وللتعاون مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث الإيجابية وتحافظ جيدا على صِلاتك.

حظك اليوم برج الميزان 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تعتني بحساباتك وبمراجعة خطواتك.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في ردود أفعالك وكن لبقا حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد في منزل العمل ويمدك باليقظة الذهنية وقد تحقق ربحًا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم اهتم بصحتك، واعمل في صمت وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الجدي 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، ما يجعل الوقت مناسبًا للتأمل والملاحظة، ومن المهم ألا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وكن متواضعًا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء، ومن السهل أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج الدلو 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بحضور وإشراقة.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 20-7-2021 على الصعيد المهني

انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز وقد تتأخر أمور أو مكاسب.. كن صبورا وهادئا.

حظك اليوم برج الحوت 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.