حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

الحب والحنان وطيبة القلب ونقائه، أهم ما يميز برج الدلو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء، ومن السهل أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بحضور وإشراقة.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.