حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بالخيال الواسع والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلكون مواهب متعددة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز وقد تتأخر أمور أو مكاسب.. كن صبورا وهادئا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.