تاريخ النقل التلفزيوني المباشر لمناسك الحج منذ الأبيض والأسود

استحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات، والمسجلة التي تقدم هذا العام بشكل مختلف ومتجدد، وتبث على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج لهذا العام، حيث ركزت التقارير السعودية، على أحدث التقنيات، منها، تقنية «الواقع المعزز» التي تضيف لتغطية حج هذا العام للمادة التلفزيونية بعدا جديدا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وشهد النقل التلفزيوني المباشر لمناسك الحج لمختلف دول العالم انطلاقته الأولى في عام 1972، عبر شبكات «الأقمار الصناعية»، ليصل إلى 700 مليون مسلم حول العالم، فيما شهد سكان المملكة العربية السعودية الانطلاقة الحقيقية للبث الرسمي للتلفزيون السعودي في السابع من يوليو 1965، وبدأ حينها البث عبر محطتي الرياض وجدة بالأبيض والأسود.

وكان تلفزيون المملكة قد خاض مرحلة مهمة في تاريخه، حيث بدأ في ذي الحجة عام 1394هـ التقاط عرض الأحداث الخارجية بعد ساعات من وقوعها، لتتوالى على إثرها تطور هذه الوسيلة الإعلامية، مع صدور قرار مجلس الوزراء عام 1433 هـ، بتحويل التلفزيون السعودي والإذاعة السعودية إلى هيئة عامة تحت مسمى هيئة الإذاعة والتلفزيون لتصبح بذلك هيئة مستقلة.

وأوضح تقرير «واس» أن موسم حج هذا العام يشهد نشر هيئة الإذاعة والتلفزيون شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادها الـ 50 مراسلا لتغطية موسم حج هذا العام برؤية عالمية وتقنيات متطورة، وفق رؤية مبنية على تعظيم أثر الحج عالميا.

وظهر البث الملون للتلفزيون السعودي في جدة ومكة المكرمة في ذي الحجة عام 1394 هـ، قبل أن ينتقل للرياض في شوال من العام 1396هـ ، وتم معها التحول بشكل تدريجي نحو البث الملون في المملكة العربية السعودية بشكل كامل ، لافتاً إلى أن التلفزيون السعودي كأحد قطاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون ارتقى اليوم برسالته وأهدافه في توعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج ، وإبراز الدور الجبار الذي تقوم به الدولة للحجيج.

وتشارك في هذه الخطة القناة السعودية الأولى، والقناة الإخبارية، وقناة SBC ، والنقل المباشر من خلال قناتي القرآن والسنة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، منوهاً بالمهمة المناطة للقنوات التلفزيونية كأسمى المهام التي يقوم بها بكافة قنواته لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال بث العديد من البرامج التوعوية والإرشادية في المجالات الدينية والصحية والأمنية وآلية تطبيق هذه المهام للقيام بنقل شعائر الحج تلفزيونيا مباشرة إلى أنحاء العالم والبث المباشر 24 ساعة من اليوم الثامن لذي الحجة حتى اليوم الثاني عشر.