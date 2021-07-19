إزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بمحافظة قنا

أزالت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، اليوم، برئاسة عبدالحميد محمود رئيس الوحدة المحلية، حالة تعدي على أملاك الدولة، بحوض داير الناحية رقم 7 بقرية الطويرات، بمساحة 160 متر تقريبًا.

وجاء ذلك بناءًا على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحرص أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، على إزالة أي حالة تعدي على أملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي وحق الدولة والشعب، مؤكدين على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وجه الأجهزة المعنية بضرورة اليقظة لمن يحاول التعدي على أراضي أملاك الدول أو الذي يقوم بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية مستغلا إجازة عيد الأضحى المبارك، والإزالة الفورية.

كما وجه بتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية، واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية، للتيسير على المواطنين لا سيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، مؤكدًا أن مديريات التموين والطب البيطري والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرًا على الأسواق والمحالّ التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم، للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال فترة العيد.

كما طالب برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة والتشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوي المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.