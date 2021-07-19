«لية الخروف والكبدة والشاي».. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها في عيد الأضحى

قدمت الدكتورة إيمان كامل أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، استشاري التغذية الإكلينيكية، عددًا من النصائح للمواطنين في عيد الأضحى 2021، للحفاظ على صحتهم، محذرة من تناول بعض الأطعمة، ومنها «لية الخروف»، و«اللحمة الملبسة»، وأيضا الطبقة الدسمة الموجودة في الشوربة لأن الأخيرة «بتسد الشرايين» -حسب تعبيرها- وترصد «الوطن» هذه النصائح في السطور التالية:

نصائح لتناول الطعام في عيد الأضحى

- احذروا تناول المخللات، خاصة مرضى الضغط، واحذروا السلوكيات الخاطئة في الطعام لأن هناك ظاهرة غريبة بدأت في السنوات الماضية وهي زيادة عدد المصابين بجلطات المخ والقلب في المستشفيات بعد عيد الأشحى، وعلى المرضى أن يكونوا جاهزين بأدويتهم.

- احذروا تناول الأطعمة الدسمة، مثل «لية الخروف»، والأحشاء، و«اللحمة الملبسة» لأنها خطر جدًا على الصحة.

- لا تتناولوا «الكبدة» في الصباح ورغم أنها صحية وبها نسبة عالية من الحديد ولكن مشكلتها أن بها نسبة مرتفعة من الكوليسترول، وهي خطرة على مرضى السكري والقلب.

- مرضى النقرس عليهم التقليل من تناول اللحوم الحمراء، والشاي، وغيرها من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على «يوريك أسيد».

- يجب إزالة الطبقة الدهنية الموجودة في الشوربة لأنها بتسد الشرايين، ويجب وضع الشوربة في الفريزر وإزالة تلك الطبقة بعد التجمد.

- البعض يتصور أن المياه الغازية تهضم الطعام، ولكنها في بعض الأحيان تؤدي إلى عسر هضم وتخمر للطعام في المعدة.

- لا تحبسوا بالشاي، لأن الحديد لا يُمتص نهائيا، ويمكن تناوله بعد الطعام بساعتين.

- السمنة البلدي أكثر صحة من الزيت، ولكن يجب تقليل الكمية.

وأشارت استشاري التغذية الإكلينيكية، إلى أن الكولسترول في لحم الخروف أكثر من لحم العجول، والبروتين في لحم العجول أكثر من الخروف، والناس تفضل تناول لحوم العجل لأن هضمها أخف وأسرع، مشددة على أهمية ممارسة رياضة المشي، وتناول الفاكهة والمرطبات والآيس كريم والزبادي والرايب.