بعد الذبح.. جهات يمكنك التبرع لها بجلود الأضاحي

يقدم المسلمون في العشرة الأوائل من ذي الحجة، على فعل العديد من الطاعات، كما يحرص الكثيرون على ذبح الأضحية للتقرب إلى الله تعالى، وفي بعض الأحيان قد لا يعرف المضحي كيف يتخلص من جلود الأضحية. فهناك من يقوم ببيعها للجزار الذي يقوم بالذبح من أجل الاستفادة من ثمنها، وهو ما رفضته دار الإفتاء، وأيضًا العلماء حيث قالوا إنه من الأفضل التبرع بالجلود أو بيعها والتبرع بثمنها للفقراء والمحتاجين.

وتستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الجهات التي يمكنك التبرع لها بجلود الأضاحي أو بيع جلود الأضاحي ثم التبرع بثمنها لهذه الجهات.

كيفية التبرع بجلود الأضاحي

يمكن التبرع بجلود الأضاحي للمسجد القريب من منزلك أو أي مسجد معروف وتثق به.

كما يمكن للمضحي أن يتبرع بالجلود إلى الجمعيات الخيرية والمساجد التي تفتح أبوابها لاستقبال الزكاة والصدقات.

كما يمكن بيعها إلى المدابغ أو الورش في الروبيكي لاستخدامها في صناعة الأحذية والشنط ومن ثم الحصول على ثمنها والتبرع به للمؤسسات الخيرية أو المستشفيات.

مصر الخير

ويمكنك التبرع لمؤسسة مصر الخير بثمن جلود الأضحية من خلال إرسال رسالة قصيرة على رقم 9597.

مؤسسة مجدي يعقوب

كما يمكنك التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من خلال إرسال رسالة قصيرة على 9698.

جمعية رسالة

ويمكنك أيضا التبرع لجمعية رسالة بثمن جلود الأضاحي من خلال إرسال رسالة قصيرة على رقم 9598.

بنك الطعام

للتبرع لبنك الطعام يمكن إرسال رسالة قصيرة على رقم 9595.

مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

ومن خلال إرسال رسالة قصيرة على 9899 يمكنك التبرع لمستشفى أهل مصر.

مؤسسة بهية

كما يمكن التبرع لمؤسسة بهية من خلال إرسال رسالة على 9602.

مستشفى أبو الريش

يمكن التبرع لأبو الريش من خلال إرسال رسالة قصيرة على 9655.