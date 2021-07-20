أهالي بورسعيد يتجهون للشواطئ والمتنزهات عقب أداء صلاة عيد الأضحى (صور)

خرج العديد من أهالى بورسعيد، إلى الحدائق العامة وأماكن المتنزهات وشاطئ بورسعيد، بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد وسط مظاهر البهجة خاصة على وجوه الصغار.

الأسر البورسعيدية تشترى الألعاب احتفالا بعيد الأضحى المبارك

وحرصت العديد من الأسر البورسعيدية، على شراء البالونات وألعاب الأطفال المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة وأمام المساجد التى خصصتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

محافظ بورسعيد يشارك الأهالى صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة بحى الضواحى

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد لهيطة بحي الضواحي، مع عدد كبير من الأهالي، وبحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب.

وقدم المحافظ التهنئة إلى جموع الأهالي بعيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل، أن يعيده على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وخلال لقائه مع أهالي الضواحي عقب الصلاة، أوضح محافظ بورسعيد، خطوات التنمية التى حققتها المحافظة فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من أعمال التطوير، مضيفا «إننا بصدد تطوير إحدى أهم المناطق التى كانت تتطلب رفع كفاءة بحى الضواحى، وهى منطقة فاطمة الزهراء والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن استمرار الحملات على الأسواق والمخابز، ومختلف القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتابع محافظ بورسعيد من خلال غرفة عمليات المحافظة، جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعداداً لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكداً على توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر بديلة للكهرباء فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر، حفاظاً على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح.

كما شدد محافظ بورسعيد علي رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.