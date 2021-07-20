عاجل.. الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي أطلق 12 قذيفة مدفعية تجاهنا

أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني بيانا مقتضبا منذ قليل، جاء فيه أنه «ما بين الساعة 3.35 و 4.45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقد عثرت وحدة من الجيش اللبناني في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.