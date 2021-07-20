10 معلومات عن مدينة فايد.. أرخص مصيف لرحلات اليوم الواحد

تعتبر مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية أحد أشهر المدن السياحية المطلة علي قناة السويس والتي تشتهر باستقبال رحلات اليوم الواحد.

واستعدت الشواطئ والاندية في مدينة فايد لاستقبال المصيفين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى انتهاء الإجازة وتستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن مدينة فايد، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء:

1- تقع المدينة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي علي بعد 40 كيلو من مدينة الإسماعيلية.

2- تتوسط المدينة عدد من المحافظات كالشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

3- تبعد عن الشرقية ساعة وعن القاهرة والجيزة ساعتين والقليوبية ساعة ونصف.

4- تعتبر أرخص المدن السياحية في مدينة الإسماعيلية وتتميز بجوها المعتدل.

5- تتفاوت أسعار تذاكر الدخول وتبدأ بـ 20 جنيه في بعض الشواطئ.

6- يستغل بعض أصحاب الشواطئ الموسم ويعلنون عن تخفيض الأسعار خلال الإجازات.

7- يتوافر داخل الشواطئ عدد من الشاهليات المختلفة والتي تختلف أسعارها عن أسعار دخول الشواطئ.

8- بحسب العاملين فإن معظم الشاليهات كاملة العدد في إجازة عيد الأضحى.

9- تبدأ الأسعار من 200 جنيه للشاليه وتصل إلى 500 في بعض القرى.

10- يمتد الساحل الخاص بالمدينة بطول 20 كيلو شرق وغرب المدينة.

وإلي جانب مدينة فايد تقع عدة قرى بها عدد من الأماكن السياحية أيضاً كسفريت وفنارة علي الحدود مع محافظة السويس وقرية أبو سلطان علي بعد 20 كيلو فقط من مدينة الإسماعيلية.

وتتميز قرية كسفريت وفنارة بوجود عدد من القري السياحية التي تتميز بارتفاع مستوى الخدمات بها مقارنة بشواطئ مدينة فايد.

كما تتميز قري أبو سلطان بهدوئها المختلف عن الشواطئ والأندية بمدينة وتتميز بوجود عدد من الفيلات التي يمكن تأجيرها بأسعار تتراوح من 700 جنيه و1500 لليوم الواحد.