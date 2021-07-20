حالات يمكنها شراء شقة بسعر اقتصادي.. اعرف الإجراءات المطلوبة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تخصيص شقق المحافظة «الإسكان الاقتصادي والمتوسط» بوحدات الإدارة المحلية وفقا لحالات «الإخلاء الإداري - الزواج الحديث - الحالات الاجتماعية - المنقولين من خارج المحافظة - المعاقين - أفراد القوات المسلحة» إضافة 2000 حالة أخرى يحددها المحافظ المختص.

القرار يلزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة

وألزم القرار الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقًا للوارد بالنموذج الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1999، لتحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها.

المستندات والأوراق المطلوبة لطلب تخصيص شقق المحافظة

- صورة البطاقة المدنية (شخصية/ عائلية) والأصل للاطلاع.

- مستندات إضافية تختلف من حالة لأخرى وذلك على النحو التالي:

في حالة الإخلاء الإداري:

- أصل كعب الإخلاء الإداري أو خطاب من الحي.

- أي مستند يثبت إقامته بالعقار «إيصال كهرباء - إيصال مياه - شهادات ميلاد الأبناء».

في حالة الزواج الحديث

- صورة قسيمة الزواج للزوج والأصل للإطلاع على ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من 5 سنوات.

- صورة قسيمة الزواج للزوجة والأصل للاطلاع.

- صورة البطاقة الشخصية للزوجة والأصل للاطلاع.

الحالات الاجتماعية القاسية والملحة

ويتم تقديم مستند الحالة وفقًا لما يلي:

- بالنسبة للمطلقة: صورة وثيقة الطلاق والأصل للاطلاع + صور شهادات ميلاد الأبناء من مطلقها «إن وجد».

- بالنسبة للأرامل: - صورة شهادة وفاه الزوج والأصل للاطلاع + صور شهادات ميلاد أبناء المتوفي «إن وجد».

بالنسبة لفقد العائل: صورة إعلام الوراثة أو قيد عائلي

وبالنسبة للحالات الاجتماعية الملحة الأخرى والكوارث: مستند يؤيد نوع الحالة.

بالنسبة للحالات المرضية: شهادة طبية تفيد إصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد أسرته بأحد الأمراض التي تتطلب سكن آخر صحي.

حالة المنقولين من خارج المحافظـة

- صورة معتمدة من قرار النقل من الجهة المنقول منها، على ألا يكون قد مضى على تسلمه العمل أكثر من سنة ميلادية.

- صورة من إقرار استلام العمل.

في حالة المعاقين: شهادة تأهيل محدداً بها نسبة العجز.

بالنسبة للحالات التي يحددها المحافظ المختص: مستند يؤيد نوع الحالة.

المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: لا توجد رسوم.