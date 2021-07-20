في قانون العمل.. 9 ضوابط لتشغيل النساء بالقطاع الخاص

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، العديد من ضوابط وقواعد تشغيل النساء في منشآت القطاع الخاص، مما كان له أكبر الأثر في فض معظم النزاعات في مهدها، والتي قد تنشأ بين صاحب العمل والمرأة العاملة.

وزير القوى العاملة المختص بصدور قرار بتحديد الأعمال التي لا يجب إسنادها للنساء العاملات

«الوطن» تستعرض أهم الضوابط والقواعد لتشغيل النساء في منشآت القطاع الخاص وفقا لقانون العمل على النحو التالي:

1- المادة 88 من القانون أكّدت عدم الإخلال بأحكام المواد التالية والتي تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهنّ متى تماثلت أوضاع عملهنّ.

2- المادة 89، نصت على أن الوزير المختص وهو وزير القوى العاملة، عليه أن يصدر قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

3- المادة 90 من القانون، ألزمت وزير القوى العاملة وهو الوزير المختص، بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة صحيًا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

4- المادة 91 من قانون العمل، منحت العاملة التي أمضت 10 لاأشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في أجازة وضع مدتها 90 يومَا بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

5- المادة 92، حظرت على صاحب العمل فصل العاملة في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تمّ أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

أحقية المرأة العاملة في إجازة رعاية طفل ورضاعة خلال 18 شهرًا بعد الوضع

6- المادة 93، أعطت الحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ18 شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

7- المادة 94، منحت الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

8- المادة 95، أوضحت أنَّه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

9- المادة 96 ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من 100 عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.