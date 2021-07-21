منها تاليد ونيار.. اختار اسم مولودك الجديد والقاموس سيشرح لك المعاني

يبحث كثير من الآباء والأمهات عن أسماء المواليد الجديدة، وكثيرا ما تقع الغالبية العظمى منهم في حيرة، سببها أنهم يحرصون عند اختيار اسم للمولود الجديد على مراعاة العديد من الأمور الهامة، من بينها أن يتناسب الاسم مع مكانة الأب والأم والعائلة في المجتمع، ومع طبيعة البيئة التي يعيشون فيها، فضلا عن عنصري الزمان والمكان.

أسماء مواليد حديثة وتقليدية .. منها نيار وتاليد

«الوطن»، تستعرض مقترحات لأسماء المواليد، منها ماهو حديث وغريب، ومنها ماهو تقليدي، اعتاد الناس على تسمية مواليدهم به، مع شرح مبسط لمعنى كل اسم في اللغة العربية.

- تاليد: وهو يعني الموروث عن الأجداد من اسم أو مال، أو شرف أو مجد.

-نيار: اسم حديث، ويعني الضوء والوهج الشديد الذي يخرج من النار.

- سنمار: وتعني القمر الذي لا يظهر إلا في الليل، وفسره أحد المعاجم على أنه اللص أو الكائن الذي لا ينام بالليل.

ميران: وتعني السلام أو العالم.

- ميرال: يعني الفتاة الحكيمة أو الذكية.

- نرمين: اسم تقليدي ومعتاد على تسميته، ويعني الناعمة أو المصقولة أو الرقيقة.

-يزيد: وهو اسم عربي تقليدي انتشت تسميته في السنوات الأخيرة، ويعني الشئ الغالب في الزيادة.

- نوران: من النور المضيئ

- رزان: اسم يستخدمه الشوام كثيرا، ويعني الوقار.

- ناردين: وهو اسم استخدامه قليل، وهو نبات زينة طيب الرائحة.

- سديم: ويعني الضباب أو النور الباهت الذي يراه الناس في السماء ليلا باهتا.

- لينا: يستخدم لتسمية الإناث ويعني الفتاة الفاتنة

بدر: اسم يطلق على مرحلة من مراحل ظهور القمر، وعند اكتماله يطلق عليه بدرا، وهو القمر ليلة 14 من الشهر العربي.

- ساري: ويعني الشخص المسافر ليلا ويعني أيضا الأسد.

لورين: ويعني زهرة متوجة بورق الغار.

كريمان: من الكرم وهي الفتاة ذات الأخلاق الحميدة.

- ميريهان: وهو ضوء القمر.

-اسمهان: الأميرة أو الملكة.

- دارين: اسم بلدة في البحرين كان يحمل إليها المسك من الهند.

-فواز: وهو كثير الانتصار وكثير تحقيق النجاح.

مروان: وهو الحجر الصوان الصلب.

- كارم: شديد الكرم والسخاء.

- باسل: الأسد في شجاعته.