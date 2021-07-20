ملك الأردن لنائبة بايدن: يجب تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا في فلسطين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا في الأراضي الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء ملك الأردن، مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، حيث جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وشدد العاهل الأردني، على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين في الأردن، لافتًا إلى أن بلاده كانت في طليعة الدول التي وفرت اللقاحات ضد كورونا للاجئين على أراضيها، معربا عن شكره للإدارة الأمريكية على تقديمها المساعدات اللازمة واللقاحات لمواجهة الوباء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للأردن، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية.

وفي السياق، التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، واستعرضا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالين العسكري والأمني، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.